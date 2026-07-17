Alerta del Inamhi: 6 provincias soportarán radiación UV extremadamente alta este viernes 17

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que seis provincias de Ecuador registrarán un índice de radiación ultravioleta extremadamente alto este viernes 17 de julio de 2026.

La entidad recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, las provincias con mayor nivel de radiación serán:

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Loja

En estas zonas, el índice alcanzará la categoría de "extremadamente alto", considerada la de mayor riesgo.

El resto del país también tendrá niveles elevados

El pronóstico señala que las demás provincias del país registrarán índices de radiación entre 8 y 10, clasificados como "muy altos".

Esta condición se prevé tanto en la Costa, como en la Amazonía y la región Insular.

Ante estos niveles de radiación, el Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas donde se esperan valores muy altos o extremadamente altos de radiación ultravioleta.

Pronóstico del clima viernes 17 Inamhi

Mayor cuidado durante las horas de más intensidad

Durante el horario de mayor intensidad solar, la recomendación es reducir las actividades al aire libre y tomar medidas de protección para disminuir la exposición directa a los rayos ultravioleta.

El reporte forma parte del monitoreo diario que realiza el Inamhi sobre las condiciones meteorológicas y los niveles de radiación UV en Ecuador.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones durante la jornada.