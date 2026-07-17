España niega la extradición de alias 'Pipo' a Estados Unidos

La justicia española rechazó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra Wilmer Chavarría, conocido como alias 'Pipo', señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del grupo criminal Los Lobos. La Audiencia Nacional concluyó que la documentación enviada por el país norteamericano no contiene suficientes detalles sobre los hechos que se le imputan por presunto narcotráfico.

La resolución judicial, que todavía puede ser apelada, representa un revés para las autoridades estadounidenses, que buscaban juzgar a Chavarría por supuestos delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína. No obstante, el ecuatoriano continúa bajo procesos judiciales y permanece a la espera de que España se pronuncie sobre una segunda solicitud de extradición, presentada por Ecuador.

¿Qué observó la justicia española?

Los magistrados de la Audiencia Nacional determinaron que la acusación formulada por Estados Unidos presenta imprecisiones que impiden establecer con claridad cuáles fueron las conductas presuntamente cometidas por alias 'Pipo'.

Entre los cuestionamientos del tribunal está la falta de información específica sobre las operaciones de narcotráfico atribuidas al procesado. La documentación remitida no identifica de manera precisa las fechas, las circunstancias ni los cargamentos de droga que habrían ingresado al territorio estadounidense.

Además, los jueces encontraron inconsistencias en los períodos investigados. Mientras la solicitud de extradición señala que los hechos ocurrieron hasta 2022, uno de los documentos que sustenta la acusación incorpora supuestas actividades registradas en 2023.

Para la justicia española, estos vacíos dificultan comprobar si los delitos descritos cumplen con los requisitos legales necesarios para conceder una extradición.

Estados Unidos lo acusa de narcotráfico internacional

La solicitud estadounidense sostiene que Wilmer Chavarría habría participado en una estructura dedicada al envío de cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, utilizando rutas que atravesaban otros países de Sudamérica y Centroamérica.

Las autoridades de ese país también lo señalan como presunto responsable del control de varios puertos ecuatorianos utilizados para el tráfico de droga a gran escala. Entre los hechos investigados figura un supuesto intento de introducir cinco kilogramos de cocaína en California.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluyó que la información presentada no permite individualizar los delitos atribuidos al ecuatoriano ni resulta suficiente para sustentar una orden de entrega internacional.

Alias 'Pipo' todavía podría ser extraditado a Ecuador

Pese al rechazo del pedido estadounidense, el proceso judicial contra alias 'Pipo' continúa en España.

Ecuador solicitó su extradición para que cumpla una condena de 16 años de prisión por tres homicidios cometidos durante el asalto a una entidad bancaria ocurrido en 2010. Ese requerimiento aún está pendiente de resolución.

Además, Wilmer Chavarría ha sido vinculado a otras investigaciones en el país. La Fiscalía General del Estado lo interrogó en territorio español como parte del proceso que busca esclarecer el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.