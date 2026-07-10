Fenómeno de El Niño: 81% de probabilidad de un evento 'muy fuerte' a finales de 2026

EE.UU. advierte que El Niño podría ser el más intenso desde 1950

El Niño se intensifica: EE. UU. prevé un 81% de probabilidad de un evento muy fuerte para finales de 2026

Las condiciones del fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose y podrían ubicarse entre las más intensas registradas desde 1950.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos estima un 81% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

El Niño gana fuerza en el océano Pacífico

El fenómeno climático El Niño se fortaleció durante junio de 2026 y mantiene una tendencia de intensificación para los próximos meses.

Así lo informó el CPC de Estados Unidos, que monitorea de forma permanente las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico ecuatorial.

El organismo indicó que actualmente existe una extensa zona con temperaturas del océano superiores al promedio en el Pacífico central y oriental.

Estos cambios forman parte de las señales que caracterizan el desarrollo del fenómeno.

81% de probabilidad de un Niño muy fuerte

Según el pronóstico del CPC, hay un 81% de probabilidad de que entre octubre y diciembre de 2026 se registre un episodio de El Niño muy fuerte, una categoría que lo ubicaría entre los eventos más intensos observados desde que existen registros, en 1950.

El informe también señala que existe un 97% de probabilidad de que las condiciones de El Niño continúen hasta los primeros meses de 2027, por lo que el fenómeno podría extender su influencia durante varios meses.

Las temperaturas del mar siguen aumentando

Los especialistas observaron que la temperatura superficial del mar en la región conocida como Niño 3.4 alcanzó 1,2 grados Celsius por encima del promedio. En otras zonas del Pacífico ecuatorial también se detectaron anomalías positivas que reflejan un calentamiento sostenido.

A esto se suma un incremento de la temperatura en las aguas bajo la superficie del océano, provocado por el desplazamiento de una onda cálida que favorece la intensificación del fenómeno.

Cambios en los vientos y la atmósfera

El reporte también identifica modificaciones en la circulación atmosférica sobre el Pacífico ecuatorial. Durante junio se registraron vientos del oeste en niveles bajos y vientos del este en niveles altos, además de un aumento de la actividad de lluvias sobre el Pacífico central y una disminución de precipitaciones en Indonesia.

Estos cambios muestran que el océano y la atmósfera están actuando de forma conjunta, una característica propia de un episodio de El Niño en desarrollo.

Modelos mantienen alta confianza en el pronóstico

El pronóstico del Conjunto Multi-Modelo de Norteamérica (NMME) coincide en que El Niño seguirá fortaleciéndose durante el segundo semestre de 2026.

El CPC señaló que el comportamiento observado entre el océano y la atmósfera ofrece un alto nivel de confianza en que el fenómeno persistirá hasta comienzos de 2027.

No obstante, los expertos recuerdan que incluso los episodios más intensos no generan los mismos efectos en todas las regiones del planeta, aunque sí modifican la probabilidad de determinados patrones climáticos.

¿Qué efectos puede provocar El Niño?

El fenómeno modifica la temperatura de la superficie del océano Pacífico ecuatorial y altera los patrones de viento, presión atmosférica y precipitaciones en distintas partes del mundo.

Entre los efectos que suelen asociarse a El Niño se encuentran condiciones más secas en Australia, temporadas más lluviosas en sectores del este de África y del sur de Estados Unidos, además de un incremento de las temperaturas globales.

El calentamiento global influye en el contexto climático

Los especialistas también recuerdan que el último episodio de El Niño coincidió con un contexto de calentamiento global, lo que contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más cálido registrado y 2024 alcanzara un nuevo récord mundial de temperatura.

Aunque el fenómeno natural tiene un comportamiento propio, los científicos sostienen que el aumento de la temperatura del planeta puede potenciar algunos de sus efectos sobre el clima.

Ecuador mantiene seguimiento al fenómeno

En Ecuador, las autoridades han venido monitoreando la evolución de El Niño debido a los posibles impactos sobre las lluvias, la infraestructura, la agricultura y otros sectores.

Los pronósticos internacionales sirven como referencia para la planificación y el seguimiento de las condiciones climáticas en los próximos meses.

Durante más de 20 años, el #Inocar desarrolla investigaciones en oceanografía biológica para analizar la presencia y distribución del fitoplancton y zooplancton, organismos clave para evaluar la productividad marina y monitorear las condiciones asociadas al evento #ElNiño. pic.twitter.com/XKKKiyuxDV — INOCAR (@inocarec) July 9, 2026

La próxima actualización oficial del diagnóstico del fenómeno por parte del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos está prevista para el 13 de agosto de 2026, cuando se conocerán nuevas proyecciones sobre la evolución de El Niño.