Lluvias, tormentas y ráfagas de viento en Ecuador entre el 5 y 7 de enero 2026, advierte Inamhi

Lluvias, tormentas y ráfagas de viento se incrementarán con mayor énfasis al interior del norte y centro del Litoral, Amazonía, norte de la Sierra y zonas de cordillera, hasta el 7 de enero del 2026 advierte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Según la alerta meteorológica del organismo la mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas se presentarán entre el 5 y 7 de enero 2026.

El Inamhi señaló que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

También las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y reducción de la visibilidad por presencia de niebla.

La recomendación a la ciudadanía es tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua y deslizamientos de maza.

Además, descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.

Las principales zonas afectadas son:

Región Litoral: con muy alta intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Los Ríos.

En la Amazonía, habrá una lata intensidad en las provincias de Morona Santiago, Zamora y Sucumbíos.

En la Sierra las presencia de lluvias será en Carchi, Pichincha, Bolívar, Imbabura y Cotopaxi.