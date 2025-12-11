Altas temperaturas en el día y frío en la noche: ¿qué ocurre con el clima en Ecuador?

Cuenca es una de las ciudades que ha registrado en los últimos días temperaturas altas y radiación solar alta.

Ecuador atraviesa días marcados por contrastes en la temperatura. Días muy calurosos, con radiación UV elevada, y noches frías han sido reportados en gran parte del país.

Según la más reciente advertencia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las altas temperaturas diurnas e índices de radiación UV elevados continuarán en el callejón interandino, Amazonía y centro-interior del Litoral desde el 11 hasta el 15 de diciembre del 2025

Esa institución advierte que los días más calurosos serán el 11, 12, 14 y 15 de diciembre, especialmente en:

Litoral: Guayas y Los Ríos.

Interandina: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.

Amazonía: Sucumbíos, Orellana y Napo.

Además, el Inamhi emitió una advertencia de probabilidad de incendios forestales para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago por el incremento de temperaturas diurnas.

En cambio, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de diciembre se prevé un importante descenso de la temperatura ambiente en varios sectores del Litoral, especialmente en horas de la noche y madrugada.

¿A qué se deben estos cambios de temperatura?

Los especialistas del Inamhi explican que el fenómeno responde al ingreso de masas de aire secas provenientes del océano Pacífico por los niveles altos y medios de la tropósfera. Este aire seco reduce significativamente la presencia de nubes.

Con pocas nubes durante el día, la radiación solar llega directamente a la superficie, lo que eleva las temperaturas y aumenta los índices de radiación UV.

Mientras que la poca o nula nubosidad hace que en la noche el calor acumulado se libera rápidamente hacia la atmósfera, provocando un descenso marcado de la temperatura.

Recomendaciones para la población

Ante el incremento de temperaturas diurnas, las autoridades recomiendan: