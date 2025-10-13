Alerta de lluvias y tormentas en Ecuador se mantendrá hasta el miércoles 15 de octubre del 2025

Las lluvias de alta intensidad puedne provocar emergencias en vías y zonas aledañas a ríos.

Las lluvias con tormentas en Ecuador se mantendrán hasta el miércoles 15 de octubre del 2025. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte de riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos.

Este escenario climático responde, entre otros factores, a "la inestabilidad atmósférica en la cuenca Amazónica, producto de la interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidad tropicales sumado al tránsito divergente de ondas tropicales, desprendimiento de humedad de la zona de convergencia intertropical (ZCIT o ZCI) y convencia de vientos".

De acuerdo al pronóstico climático, las zonas más afectadas por estas condiciones serán:

Costa : la lluvias con mayor intensidad se registrarán en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, zona alta de El Oro y gran parte de la cordillera occidental.

: la lluvias con mayor intensidad se registrarán en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, zona alta de El Oro y gran parte de la cordillera occidental. Sierra : las precipitaciones de mayor intensidad y persistencia se ubicarán en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Loja.

: las precipitaciones de mayor intensidad y persistencia se ubicarán en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Loja. Amazonía: Sucumbíos, Napo, Pastaza y Zamora tendrá niveles de alta intensidad de lluvias con tormentas.

La Sierra norte y Amazonía serán las zonas más afectadas por lluvias. Inamhi

Por estas condiciones meteorológicas se alertó del riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en el país, especialmente en la Sierra. Además, el Inamhi indicó que existe alta probabilidad de acumulación de agua en las vías, caída de árboles, niebla, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.