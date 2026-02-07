Alerta de lluvias y tormentas en la Sierra y Amazonía de Ecuador para este sábado 7 de febrero

Las lluvias en Ecuador ocasionaron que 12 provincias sean declaradas en Alerta Naranja.

Las lluvias y tormentas no pararán en Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso de las condiciones climáticas de este sábado 7 de febrero de 2026.

El Inamhi advierte que puede registrarse crecida de ríos y deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias. Además, no se descartan inundaciones.

Estas lluvias responden al constante ingreso de humedad desde la cuenca Amazónica y el viento favorable, de acuerdo con el Inamhi.

Según el pronóstico del Inamhi, las lluvias y tormentas se registrarán con mayor intensidad en la parte interna de la Costa, en la Sierra y Amazonía, con más fuerza en la zona de estribación de cordillera.

Zonas afectadas