Alerta de lluvias y tormentas en la Sierra y Amazonía de Ecuador para este sábado 7 de febrero
12 provincias de Ecuador fueron declaradas bajo Alerta Naranja por las lluvias. Mientras que otras 11 se mantienen en Alerta Amarilla.
Las lluvias en Ecuador ocasionaron que 12 provincias sean declaradas en Alerta Naranja.
Actualizada:
07 feb 2026 - 12:41
Las lluvias y tormentas no pararán en Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso de las condiciones climáticas de este sábado 7 de febrero de 2026.
El Inamhi advierte que puede registrarse crecida de ríos y deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias. Además, no se descartan inundaciones.
Estas lluvias responden al constante ingreso de humedad desde la cuenca Amazónica y el viento favorable, de acuerdo con el Inamhi.
Según el pronóstico del Inamhi, las lluvias y tormentas se registrarán con mayor intensidad en la parte interna de la Costa, en la Sierra y Amazonía, con más fuerza en la zona de estribación de cordillera.
Zonas afectadas
- Región Litoral: Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Esmeraldas.
- Región Interandina: lluvias y lloviznas intermitentes con mayor intensidad en zonas de estribación de cordillera.
- Región Amazónica: estribación de cordillera oriental y pie de montaña de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
