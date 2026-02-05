Un puente y viviendas afectadas por desbordamiento de río tras fuertes lluvias en Rumiñahui

Bomberos de Rumiñahui acudieron al sector de Las Lanzas tras el colapso de un puente por las fuertes lluvias.

En Sangolquí las lluvias del miércoles 4 de febrero de 2026 causaron el desbordamiento de un río y la quebrada Las Lanzas, que dañó varias infraestructuras.

Un pequeño puente peatonal fue arrasado por la crecida del río, aunque no se registraron víctimas.

Dos viviendas del cantón Rumiñahui también fueron afectadas por la crecida del río. Los bomberos locales acudieron para atender la emergencia.

Según el alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, es un sector con una geografía "bastante agrestre", en donde se registraron las mayores afectaciones.

Un pequeño puente peatonal ubicado en esa zona resultó completamente afectado por llas lluvias y el desbordamiento del río.

Iza detalló que ya hay un proceso en el portal de compras públicas para construir este paso peatonal con un costo de más de 91 000 dólares.

Asimismo, el Alcalde adelantó que se llevará a cabo la limpieza del talud y la vegetación de la zona. También se buscará identificar las viviendas en riesgo al borde de la quebrada.