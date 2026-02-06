¿Por qué se declaró alerta naranja en 12 provincias de Ecuador en medio del temporal?

Las fuertes lluvias han motivado la declaratoria de Alerta Naranja en 12 provincias.

Ecuador atraviesa un temporal invernal de menor impacto que el de 2025. Sin embargo, las lluvias y tormentas ya dejan dos muertos, 700 damnificados y viviendas afectadas.

Esto motivó que el Gobierno ecuatoriano declare en Alerta Naranja a 12 provincias:

Zamora Chinchipe

Guayas

Azuay

Pichincha

Cotopaxi

Santo Domingo de los Tsáchilas

Napo

Orellana

Chimborazo

Bolívar

Esmeraldas

El Oro

La Alerta Naranja es de preparación inmediata y se aplica cuando se considera que un evento es inminente. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) deben estar listos para actuar de inmediato.

Mientras que otras 11 permanecen en Alerta Amarilla:

Manabí

Los Ríos

Loja

Imbabura

Morona Santiago

Tungurahua

Carchi

Cañar

Pastaza

Sucumbíos

Santa Elena

La Alerta Amarilla es una etapa de activación al identificar una amenaza. Los organismos de respuesta de emergencias debern revisar y actualizar sus planes de atención.

Alrededor de seis kilómetros de vías han sido afectadas por deslaves y deslizamientos de tierra y rocas por las lluvias. Mientras que, cinco puentes han sido destruidos y otros tres presentan daños.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pidió a los gobiernos locales que "activen y mantengan operativos sus planes de respuesta, refuercen el monitoreo permanente, la coordinación interinstitucional y adopten medidas preventivas".