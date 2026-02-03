Lluvias causan desbordamiento de quebrada, inundaciones y cierre de vías en Azuay

Las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de una quebrada e inundaciones en Azuay.

Al menos 15 viviendas fueron afectadas por el desbordamiento de una quebrada en el sector de Ucubamba, en Azuay, este lunes 2 de febrero de 2026.

Las fuertes lluvias causaron daños en calles en viviendas que se inundaron tras el desbordamiento de una quebrada y la crecida de los ríos.

El oriente de Cuenca se vio afectado por el desbordamiento de la quebrada Molino - Pamba. El nivel del agua alcanzó alrededor de un metro de altura.

"Se tumbó la puerta de la casa, todos mis muebles se deshicieron", lamentó Ronald Ochoa, afectado por las inundaciones.

Las autoridades no reportaron personas heridas, pero sí daños materiales para las familias que ahora piden ayuda.

El aguacero provocó que se levante una alerta por el posible desbordamiento de los ríos tras la crecida.

Vías cerradas por derrumbes

Asimismo, se reportó un deslizamiento de tierra y rocas en la vía Cuenca - Girón - Pasaje, que dejó completamente bloqueado el paso vehicular.

La limpieza de la vía se iniciará desde la mañana de este martes. Se recomienda tomar rutas alternas.

En la madrugada del martes se reportó un deslizamiento de menor magnitud en el sector de Sayausí, por lo que la vía quedó parcialmente cerrada.