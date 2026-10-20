Damnificados por lluvias pueden acceder a un bono: ¿de cuánto es el valor a recibir?

Ante el desbordamiento del río Chaguana, la Secretaría de Riesgos identificó a las familias afectadas en El Oro

Las lluvias relacionadas con el inicio del fenómeno de El Niño ya dejan miles de personas afectadas en Ecuador. Hasta el 19 de octubre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizó 1 840 personas damnificadas por los efectos del temporal.

Las provincias con mayor afectación son Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, donde el desbordamiento de ríos ha provocado daños en más de 5 000 viviendas.

Ante esta situación, las familias que hayan sufrido afectaciones pueden acceder al Bono de Contingencia, una ayuda económica que entrega el Gobierno a quienes resulten damnificados por eventos naturales o causados por actividades humanas.

¿Cuánto dinero se entrega en el bono?

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, el beneficio corresponde al 50% de la Canasta Familiar Vital calculada al momento en que ocurre la emergencia.

Actualmente, el monto referencial es de aproximadamente USD 287, aunque esta cifra puede cambiar de acuerdo con el valor vigente de la Canasta Familiar.

El bono tiene carácter emergente y excepcional, por lo tanto se entrega una sola vez, mediante un pago único.

En el caso de las lluvias provocadas por el temporal asociado al fenómeno de El Niño, el beneficio está destinado a las personas y familias que hayan sufrido daños como consecuencia de estos eventos.

Por ejemplo, en la parroquia rural Tenguel, del cantón Guayaquil, hay cerca de 600 familias afectadas por las inundaciones registradas la madrugada de este lunes 19 de octubre, ante al desbordamiento del río Tenguel, debido a las intensas lluvias.

El Ministerio de Desarrollo Humano dijo, este martes 20 de octubre, que entregó kits con ayuda humanitaria en alimentos y vestimenta. También indicó que se levantará información para evaluar el acceso al Bono de Contingencia para quienes cumplan con los criterios establecidos.

📍#SNGRESPONDE | Tendales, El Oro Ante el desbordamiento del río Chaguana, la SNGR articula en el COE Parroquial acciones para evaluar daños, identificar familias afectadas y coordinar asistencia humanitaria. Protegemos vidas con presencia en territorio. https://t.co/1BEqIA9U6x — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 20, 2026

¿Cómo se determina quién recibe el Bono de Contingencia?

El acceso al beneficio no es automático. Primero, personal técnico realiza una evaluación de los daños ocasionados por la emergencia.

En esta valoración se revisan aspectos como: Daños en la vivienda, pérdida de enseres y bienes del hogar. Así como las condiciones en las que quedó la familia afectada.

Con esta información se elaboran los reportes. Posteriormente, los datos son cruzados con el Registro Social vigente para determinar si las personas afectadas cumplen con los criterios establecidos para recibir la ayuda.

Una vez completada la evaluación, realizado el cruce de información y obtenida la autorización correspondiente, los beneficiarios pueden gestionar el cobro del Bono de Contingencia en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano de su localidad.