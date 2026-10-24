Vía Alóag-Santo Domingo continúa cerrada este sábado 24 de octubre por derrumbes

La Prefectura de Pichincha continúa con la limpieza de material en el kilómetro 53 de la vía Alóag-Unión del Toachi este sábado 24 de octubre.

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada al tránsito vehicular este sábado 24 de octubre de 2026, debido a los deslizamientos de tierra registrados el viernes 23, tras las fuertes lluvias.

La Prefectura de Pichincha informó a las 06:54 de este sábado que personal y maquinaria continúan con las labores de limpieza y desalojo de material en el kilómetro 53 de la vía Alóag-Unión del Toachi.

¿Cuándo se habilitará la vía Alóag-Santo Domingo?

El viernes 23 de octubre, la Prefectura también reportó un derrumbe en el kilómetro 54, cerca de Tandapi, que obligó a suspender la circulación vehicular en ambos sentidos.

Según el ECU 911, el cierre afectó la movilidad en este importante corredor que conecta la Sierra con la Costa.

Hasta la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026 no se ha informado una hora estimada de reapertura.

Como alternativa para movilizarse hacia la Costa, se recomendó utilizar la vía Mitad del Mundo-Río Blanco, reportada como habilitada el viernes 23 de octubre.

Las autoridades pidieron a los conductores tomar precauciones y consultar los canales oficiales antes de viajar.