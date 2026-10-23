Suspenden trabajos por derrumbe en vía Alóag-Santo Domingo; circulación permanece restringida

El tramo permanece cerrado en ambos sentidos, según informó el ECU 911.

Un derrumbe de tierra mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo, en el kilómetro 57, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.

La Prefectura de Pichincha comuinicó a las 21:00 de este viernes, 23 de octubre del 2026, que los trabajos de limpieza y retiro de material producto del deslizamiento de tierra se suspenden y se retomarán a primera hora del sábado 24.

Tras esta decisión la circulación vehicular se mantendrá restringida durante toda la noche hasta garantizar condiciones seguras para los usuarios.

El organismo recomendó utilizar la vía Mitad del Mundo–Río Blanco y, de ser posible, viajar durante el día.

La emergencia fue reportada por el ECU 911, que confirmó la interrupción del tránsito en ambos sentidos.

Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo Cortesía Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo Cortesía Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo Cortesía Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo Cortesía Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57 mantiene cerrada la vía Alóag–Santo Domingo Cortesía

El deslizamiento ocurrió en un tramo de esta carretera, antes de llegar a Tandapi.

La acumulación de tierra sobre la calzada impide la circulación de los vehículos por el sector afectado.

🚧 https://t.co/zYfg5VfO6c 👉 Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias bloquea completamente la circulación en la #VíaAlóagSantoDomingo este viernes 23 https://t.co/UqPKTwCg6s — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 23, 2026

Policía Nacional se desplazó al lugar de la emergencia

Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sitio para controlar la seguridad de la población y atender la emergencia.

Debido a esta situación, los conductores que tenían previsto circular por la carretera deben tomar precauciones y evitar acercarse al tramo bloqueado mientras se mantiene la restricción.

Las fuertes lluvias elevan el riesgo de nuevos deslizamientos en la zona.