El Venezia FC concretó su regreso a la élite del fútbol italiano este viernes 1 de mayo, tras igualar 2-2 frente al Spezia en un encuentro donde el ecuatoriano John Yeboah se erigió como la gran figura de un partido donde hubo fiesta.

Con este empate en el estadio Alberto Picco y la sorpresiva derrota del Monza, el conjunto veneciano alcanzó los 79 puntos, una cifra que los vuelve matemáticamente inalcanzables para sus perseguidores. De esta manera, a falta de una jornada para el cierre de la Serie B, el equipo asegura su ascenso directo a la Serie A, desatando el festejo por el retorno a la máxima categoría.

La calidad de John Yeboah se hizo presente apenas al inicio del encuentro. El volante, quien se ha convertido en una pieza habitual en las convocatorias de la Selección de Ecuador, rompió el cero a los 7 minutos mediante una brillante jugada individual

Tras dejar en el camino a varios rivales con potencia y desborde, el atacante de raíces tricolores definió con frialdad ante la salida del guardameta local para poner en ventaja a su equipo y empezar a pavimentar el camino hacia el ascenso.

Con el ascenso ya en el bolsillo, el Venezia se prepara para cerrar su participación en la Serie B el próximo viernes 8 de mayo ante el Palermo, en una cita programada para las 13:30 (hora de Ecuador) en el histórico estadio Pier Luigi Penzo.

En este duelo, el equipo de John Yeboah buscará coronar su campaña con el título de campeón, objetivo que logrará si iguala o supera el resultado del Frosinone.

Este hito no solo marca el regreso del club a la élite, sino que impulsa la proyección internacional de Yeboah, quien bajo la mirada de Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador, busca consolidarse como una pieza clave para las próximas citas mundialistas.