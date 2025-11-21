Niño de cinco años murió en un ataque armado en Durán; un hombre asesinado en Guayaquil

Un niño de cinco años fue asesinado en un ataque armado en Durán.

Un niño de cinco años fue asesinado en un ataque armado dentro de una casa, en Durán, la tarde del jueves 20 de noviembre de 2025.

Hombres armados ingresaron a un domicilio y dispararon contra un joven y un niño. Ambos fueron trasladados a una casa de salud, pero el menor no sobrevivió.

Mientras que el joven quedó internado y permanece con pronóstico reservado en el hospital donde se activó el Código Plata.

La Policía acordonó la zona y recogió indicios del crimen. Mientras que los vecinos del sector aseguraron que los atacantes se equivocaron de domicilio.

Durán se ha convertido en una de las ciudades más violentas del Ecuador. En lo que va de 2025 se han registrado más de 500 muertes violentas.

Sicariato en Guayaquil

Un hombre fue acribillado mientras circulaba en su vehículo tipo SUV en Guayaquil, la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025.

El crimen se registró en la vía a la Costa, a la altura de Puerto Azul. Las balas impactaron en los vidrios y carrocería del vehículo gris.

Un hombre murió en el sitio y terminó impactándose contra un poste. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró la vía a la Costa, en sentido hacia la avenida del Bombero.

Solo en Guayaquil se registran más de 2 000 asesinatos en lo que va de 2025.