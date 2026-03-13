ANT reactiva agendamiento de turnos para licencias de conducir en Ecuador

Los usuarios ya podrán agendar los turnos para su licencia de conducir.

Tras más de un mes de cierre, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) abrió nuevamente el trámite de agendamiento de turnos para licencias de conducir a escala nacional. El trámite estará vigente desde este viernes 13 de marzo del 2026.

En un comunicado de prensa, la entidad indicó que las personas que tenían turnos para la licencia de conducir deben ingresar nuevamente a la página web de la institución y reagendar la cita, sin realizar pagos adicionales.

Para hacerlo deben ingresar a la página web, en la opción turnos en línea y seleccionar el lugar, fecha y hora de su preferencia.

Los usuarios de las agencias de Mejía y Cayambe, que permanecen cerradas, pueden generar el turno para cualquier otra agencia a escala nacional.

Otros trámites disponibles

La ANT informó también que se habilitaron otros servicios disponibles como la actualización de datos, la emisión del Certificado Único Vehicular y la regularización de pagos.

En el caso del Certificado Único Vehicular está habilitado únicamente en las oficinas de la ANT y no en línea. "los usuarios que realizaron el pago y no recibieron el documento podrán acercarse a las agencias para su retiro, detalló la entidad.