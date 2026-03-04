Con horarios extendidos se reanudó la Revisión Técnica Vehicular de placas 1 y 2

La Revisión Técnica Vehicular se reanudó en Quito este miércoles 4 de marzo de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reanudó, este miércoles 4 de marzo de 2026, la Revisión Técnica Vehicular para las placas con dígitos terminados en 1 y 2, tras un mes de la suspensión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Germán López, director de la Revisión Técnica Vehicular, informó que se atenderá en horarios extendidos para atender la alta demanda de usuarios que no pudieron cumplir con el proceso en febrero por lo ocurrido con la ANT.

López señaló que están disponibles los seis centros de revisión que hay en diferentes puntos de la capital. Todos los detalles sobre este proceso en el siguiente video: