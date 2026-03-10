Propietarios de vehículos con placa 1 podrán matricular sin multa hasta noviembre

En el mes de marzo está habilitada la Revisión Técnica Vehicular para vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los vehículos cuyo último dígito de placa es 1 se encuentran exentos del pago de la multa de 25 dólares por calendarización.

Además, la entidad municipal confirmó, este martes 10 de marzo de 2026, que los propietarios de vehículos con placa 1 podrán aprobar la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación hasta noviembre de 2026, sin generar multa.

Esta decisión se adoptó porque ellos no pudieron realizar este proceso en el mes que les correspondía, es decir en febrero de 2026.

Eso ocurrió luego de que trámites y servicios en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fueron suspendidos desde el pasado 30 de enero debido a la detención de funcionarios por el denominado caso Jaque.

La AMT reanudó la Revisión Técnica Vehicular el miércoles 4 de marzo para las placas terminadas en 1 y 2. Se atiende con horario extendido de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.

Y desde el sábado 7 de marzo de 2026, la ANT restableció la interoperatibilidad para la matriculación de vehículos nuevos y usados en 127 municipios del país, entre ellos el Distrito Mekopolitano de Quito.

Luego de la notificación por parte de la ANT, el equipo técnico de la AMT habilitó nuevamente los siguientes servicios:

Renovación de matrícula

Renovación del Permiso Anual de Circulación (PAC) 2026

Transferencia de dominio

Duplicado de placas

Duplicado de matrícula

Bloqueo y desbloqueo de vehículos

Atención de incidentes

Cambio de características

Cambio de servicio

La AMT también informó que los propietarios de vehículos que ya aprobaron la Revisión Técnica Vehicular y que aún no han obtenido su Permiso Anual de Circulación (PAC) pueden completar el proceso a través del portal web institucional, en la opción 'Matriculación en línea'.

Además, la institución informa que diariamente se habilitarán 326 turnos en el Centro de Matriculación Bicentenario y 256 turnos en Quitumbe para los servicios que requieran atención mediante cita previa.