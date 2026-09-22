ANT prioriza esta semana a usuarios afectados por la suspensión de servicios

Usuarios con cédula terminada en 7 y 8 tendrán atención prioritaria del 22 al 25 de septiembre

Los ciudadanos cuyo último dígito de cédula sea 7 y 8 tendrán atención prioritaria en las agencias de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entre el 22 y el 25 de septiembre de 2026.

La medida busca atender a quienes no pudieron realizar sus trámites por la suspensión de servicios del pasado 17 de septiembre.

La ANT dispuso una atención especial para los usuarios afectados por la interrupción de sus servicios informáticos.

Cédula terminada en 7 y 8

Durante esta semana, del 22 al 25 de septiembre, las personas cuya cédula termine en 7 u 8 podrán acudir a las agencias para completar los trámites que no pudieron realizar.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios de la ANT y evitar que los ciudadanos afectados por la suspensión tengan que esperar nuevamente para realizar sus trámites.

¿Por qué se suspendieron los servicios de la ANT?

La ANT suspendió la atención a escala nacional el 17 de septiembre de 2026, luego de registrar una falla en sus sistemas informáticos.

La interrupción impidió que los usuarios realizaran con normalidad sus trámites durante esa jornada.

Con la atención prioritaria anunciada para esta semana, la ANT busca dar una alternativa a los ciudadanos afectados y recuperar los trámites que quedaron pendientes por la suspensión del servicio.