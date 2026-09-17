ANT suspende la atención en todo Ecuador este 17 de septiembre por una falla informática

ANT suspende la atención este jueves 17 por una falla técnica en su sistema informático

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que suspenderá la atención a escala nacional este jueves 17 de septiembre de 2026, debido a una caída en sus servicios informáticos.

La ANT sostuvo en un escueto comunicado que no brindará atención al público durante este jueves 17 de septiembre debido a una falla que afecta sus servicios informáticos.

La entidad informó que sus técnicos trabajan para solucionar el inconveniente y recuperar el funcionamiento habitual.

La Agencia señaló que comunicará oportunamente el restablecimiento de sus servicios, por lo que los usuarios deberán esperar una nueva notificación para conocer cuándo se retomará la atención.

Técnicos trabajan para solucionar la falla

En su comunicado, la ANT ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados por la interrupción de sus sistemas. La entidad no precisó cuánto tiempo tomará solucionar el problema.

La suspensión se aplica a escala nacional y afecta los servicios que requieren atención de la ANT.