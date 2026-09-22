Niño falleció en Tiwintza por picadura de alacrán; su madre denunció falta de atención médica

Niño de cuatro años fallece tras sufrir tres picaduras de alacrán en Morona Santiago. Su madre denuncia que la causa del deceso fue la falta de atención.

Un niño de cuatro años, identificado como Jordan Z., falleció en la provincia de Morona Santiago tras recibir tres picaduras de alacrán en la comunidad Shuar de Shariana, en el cantón Tiwintza.

El ataque del animal ocurrió el pasado jueves 17 de septiembre, cerca de las 14:00, mientras la familia se movilizaba en balsa por el río Tsuis. Denuncian falta de antídoto y demoras en la atención

Según relató la madre, Ana Wachapa, al medio azuayo El Mercurio, el alacrán cayó desde un árbol y picó al menor en la cara y en la mano.

En un primero momento, el menor fue trasladado al Hospital Básico Quito - Méndez en Morona Santiago, donde según su madre, no contaban con los antídotos.

Denuncian demoras en la atención

Tras el incidente, los familiares trasladaron de urgencia al menor en motocicleta hasta el Centro de Salud Santiago, en Tiwintza.

Sin embargo, la madre denunció que en esa casa de salud no disponían del suero antiescorpiónico necesario para neutralizar el veneno, por lo que solo le administraron paracetamol y suero.

La ambulancia para el traslado llegó cerca de las 18:00, cuatro horas después de la emergencia.

El niño fue remitido primero al Hospital Básico Quito - Méndez, donde tampoco contaba con el medicamento, y posteriormente derivado al Hospital General de Macas.

El caso del menor fue derivado al Hospital General de Macas, donde los médicos constataron su deceso.

Al llegar a la casa de salud en Macas, los médicos únicamente constataron el deceso del menor, quien ya no registraba signos de reacción.

Frente a la tragedia, la familia exige que se investigue la atención brindada y la falta de medicamentos e insumos para atender emergencias por animales ponzoñosos en los sectores rurales de Morona Santiago.

Teleamazonas.com solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Salud Pública sobre el caso del menor.

La cartera de Estado respondió por uno de sus canales de comunicación que en las próximas horas emitirán información respecto al caso, ya que se encuentran levanatando información.