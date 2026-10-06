La Agencia Nacional de Tránsito informa intermitencias en el sistema

Este martes 6 de octubre de 2026, la Agencial Nacional de Tránsito (ANT) informó que existe intermitencias en el Sistema Integrado de Tránsito (SUIT), por lo que "algunos servicios y trámites pueden experimentar demoras o interrupciones temporales".

En un comunicado, la ANT aseguró que personal técnico trabaja, junto con el proveedor, para estabilizar el sistema y restablecer su funcionamiento normal.

La entidad pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y manifestó que comunicarán cuando el servicio se encuentre completamente habilitado.

El lunes 5 de octubre decenas de ciudadanos denunciaron la falta de sistema en varias agencias de la ANT. Su molestia se hizo evidente en redes sociales también por las largas filas que se formaron en espera de un turno.

Los usuarios aseguraron que las citas para trámites de licencias y matriculación les fueron reprogramadas.