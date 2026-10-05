Ciudadanos denuncian que no hay sistema en ninguna agencia de la ANT en Ecuador

Varios ciudadanos denunciaron, este lunes 5 de octubre de 2026, la falta de sistema a nivel nacional en las agencias de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Un equipo de Teleamazonas acudió a la matriz de la ANT, en la av. Mariscal Sucre y Carlos Quinto, en el norte de Quito, y evidenció la molestia de los ciudadanos, por la falta de sistema y el cambio de fechas para los diferentes trámites.

Varios usuarios aseguraron que madrugaron desde las 02:00 para obtener un turno para las licencias, pero no pudieron realizar el trámite.

Contaron que, a las 08:00 de la mañana que abrieron las oficinas, les informaron que no había sistema y les pusieron un sello en las hojas de turno para que vuelvan otro día a realizar el trámite que les corresponda.

Anabelle Chacón denunció en su cuenta de X que este lunes tenía turno para las 08:30 para renovar la licencia. "Había una fila enorme. Expliqué que tenía turno, me dijeron que no sirve que debo hacer fila para solicitar uno. Pregunté que entonces de qué sirve sacarlo en línea, respuesta: para hacer la fila y obtener uno que sí sirve", contó.

En esta publicación, varios ciudadanos también publicaron las molestias y los tiempos que tuvieron que esperar para realizar sus trámites.

Además, de los trámites de licencias también habían usuarios que buscaban matricular sus vehículos y hacer cambios de dominio.

Hasta las 16:33 de este lunes, la Agencia Nacional de Tránsito no emitió ningún comunicado sobre este tema.