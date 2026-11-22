Los 10 candidatos a la Alcaldía de Quito darán a conocer sus propuestas en el debate organizado por el CNE.

Los 10 candidatos a la Alcaldía de Quito presentan sus propuestas de campaña la noche de este domingo 22 de noviembre del 2026 en el debate electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a las elecciones seccionales de 2027.

El encuentro se desarrolla en dos franjas, con cinco aspirantes en cada una. Los candidatos exponen sus planes de trabajo y responden preguntas sobre los principales problemas de Quito.

Entre los participantes están el actual alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección; el exalcalde Jorge Yunda, que aspira a regresar al Municipio; y Harold Burbano, exministro del Trabajo y candidato de Acción Democrática Nacional (ADN).

La distribución de los participantes se definió mediante un sorteo realizado por la Delegación Provincial Electoral de Pichincha el pasado 13 de noviembre. Todos los candidatos intervendrán alrededor de cuatro ejes.

EJE 1: DESARROLLO TERRITORIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Harold Burbano y Pabel Muñoz sobre le Metro

El actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz confrontó a Harold Burbano sobre los planes para la ampliación del Metro de Quito hacia Calderón.

“Señor Burbano, los estudios del Metro hasta La Ofelia están listos y usted lo sabe. ¿Me va a apoyar en la construcción de la extensión del Metro de Quito? Sí o no”, preguntó Muñoz, candidato a la reelección por Alianza Ciudadana.

“Pabel, como en todo, te quedaste corto. Mi propuesta es llevar el Metro hasta Calderón”, respondió Burbano, aspirante de ADN.

El candidato también cuestionó la gestión municipal: “Ya al finalizar tu gestión, estás empezando a hacer obras. Pero los quiteños ya no te creen”.

Burbano cerró su intervención con una promesa electoral: “El Metro hasta Calderón será una realidad en mi gestión”.

Muñoz cuestionado por César Díaz

En su intervención inicial, Pabel Muñoz hizo alusión al Metro de Quito , su construcción y su gestión. "Seguimos cambiando Quito", aseguró.

Al ser interpelado por César Díaz, de Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), sobre no haber construido el complejo sanitario, Muñoz respondió que la ciudad necesita desarrollo territorial. "Gestionaremos la recuperación de ríos y quebradas a través de plantas de saneamiento", expresó.

Asimismo, indicó que con la basura se creará compostaje y recursos. Finalmente, volvió a referirse al Metro de Quito: "Debemos tener sostenibilidad en el transporte público. Debemos llevar el Metro a La Ofelia y Calderón".

César Díaz: 'La gestión de riesgos ha sido nula'

El candidato Harold Burbano preguntó al candidato Díaz: ¿Cómocalificas la ejecución presupuestaria en materia de riesgos en la gestión de Pabel Muñoz?

“La gestión de riesgos ha sido nula”, afirmó Díaz, y añadió que cuando él fue Secretario de Seguridad la Dirección de Gestión de Riesgos contaba con un presupuesto de un millón de dólares y una planificación para desarrollar todos los planes preventivos en Quito.

Merino acusa a Larrea de 'falta de experiencia'

Wilson Merino, de Imparables, acusó la candidata de CREO, Carla Larrea. "Candidata su falta de experiencia evidencia una vez más que como los de siempre usted le va a fallar a Quito, ¿le parece responsable presentar un plan de gobierno que no habla ni media página del agua ni de gestión de riesgos?"

Larrea respondió: "Tenemos un plan que por supuesto habla de riesgos. A mí lo que me parece indecente es que usted se presente sabiendo que ha traicionado a todos y que va a traicionar a Quito, entonces ha pasado mucho tiempo en Quito y yo quisiera saber qué es lo que ha cambiado en la ciudad".

"Mi falta de experiencia no tiene nada que ver, yo soy una mujer íntegra y con experiencia del sector privado y público y he venido a trabajar por los barrios de Quito, a diferencia suya que ha usado el municipio como plataforma política", dijo Larrea.

Larrea y Merino sobre recolección de basura

¿Cómo vas a bajar la tasa de recolección de basura y cómo la vas a reemplazar?, preguntó Carla Larrea a Wilson Merino.

"Los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre: atacando, para no evidenciar su falta de experiencia y de conocimiento", respondió Merino. "Tenemos un plan claro, vamos poner orden y defender el bolsillo de las familias quiteñas".

Por su parte, Merino le dijo a Larrea que en julio de 2025 se rompió la tubería en La Mica-Quito Sur. ¿Cómo va a hacer si vuelve a suceder?, le preguntó.

Tenemos un plan exacto en cuanto a riesgos, tomado en cuenta que si existen fuentes para llevar el agua en Quito; hay que fortalecer todo lo que es distribución", respondió Larrea.

Galo Almeida propone complejo ambiental

Galo Almeida, candidato de Centro Democrático a la Alcaldía de Quito, propuso construir un complejo ambiental para procesar hasta 3 000 toneladas diarias de residuos.

Almeida señaló que el proyecto requeriría una inversión de entre 500 y 600 millones y un plazo de construcción de tres años y medio. Según explicó, buscaría financiamiento mediante cooperación internacional y organismos multilaterales.

“En un inicio procesará 1 600 toneladas diarias y generará entre 30 y 50 megavatios”, aseguró el candidato, quien planteó aprovechar los residuos para producir electricidad y avanzar hacia una mayor autonomía energética de Quito.

Sobre el relleno sanitario de El Inga, Almeida afirmó que, aunque ya cerró, continúa generando lixiviados y mantiene un contrato vigente hasta 2028.

Linda Romero ofrece repartir recipientes para reciclaje

Linda Romero fue interpelada por Bernardo Jijón acerca de la gestión de residuos. La candidata respondió que lo más importante es tener conciencia social y ambiental.

Indicó que aplicarán políticas públicas y repartirán gratis tarros para reciclaje, con el objetivo de ayudar a las recicladoras a dignificar su trabajo. "La basura no puede estar enterrada", expresó Romero, señalando también que se pueden generar más oportunidades de empleo.

Ante la pregunta de Jijón sobre si multará a las personas que no quieran reciclar en casa, Romero respondió que generarán un plan de incentivos en el hogar.

"Una ciudad limpia y ordenada nos dará la oportunidad de seguir con un crecimiento. Que Quito sea otra vez ese patrimonio de América", concluyó.

Bernardo Jijón, contra regularización en zonas de riesgo

El candidato Bernardo Jijón, de Partido Sociedad Patriótica (PSP), dijo que sacar los concejales a territorio no resuelve los problemas que tiene Quito porque se debe trabajar de manera técnica.

Jijón señaló que uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad es la regularización de barrios, la cual “tiene que ser responsable”.

"No podemos seguir dando servicios y regularizando barrios que están en zona de riesgos y laderas”, enfatizó.

Paul Desamblanc propone aerometro

Paul Desamblanc, candidato del movimiento Futuro, dice que el 70% de los quiteños se transporta en medios públicos y como solución de movilidad ofrece construir el aerometro. Esta iniciativa señala conectará a la ciudad, desde la Mitad del Mundo, los valles y llegará hasta el sur a sectores lejanos como Guamaní.

Desamblac dice que en su plan de movilidad tiene por prioridad la fase 3 de la Ruta Viva, pavimentar todas las calles de Quito y hacer un sistema integrado de transporte.

Yunda: 'Hago un llamado a 3 millones de alcaldes, en la alcaldía de su hogar'

Galo Almeida cuestionó a Jorge Yunda sobre su plan, con respecto a que el 1,4% de la basura se aprovecha en las estaciones de transferencia. ¿"Qué porcentajes de residuos estimas recuperar, de qué forma, con qué infraestructura y cuánto nos va a costar?", preguntó.

"El tema de la basura hay que separarlo en la fuente. Hago un llamado a tres millones de alcaldes, todos en la alcaldía de su hogar, hay que separar en orgánico e inorgánico; ya no más enterrar plata, 2 200 toneladas estamos enterrando en el Inga todos los días; el plástico, el vidrio, el papel se recicla, ese modelo lo vamos a hacer", respondió Yunda.

EJE 2: SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

Harold Burbano ofrece Comando Unificado

El candidato de ADN se refirió a la ejecución del presupuesto en seguridad y anunció la creación de un Comando Unificado de la seguridad en Quito, en el que el Alcalde y el Ministro del Interior tomarán decisiones en materia de seguridad.

“Pabel ejecutó solo el 65% del presupuesto destinado a seguridad y dejó 40 millones de dólares sin ejecutar para que las personas se queden a merced de la delincuencia organizada”, mencionó.

Pabel Muñoz: '¿Se acuerdan del mamotreto de la Shyris?'

En el eje de seguridad, a Pabel Muñoz le consultaron sobre el acoso y la exclusión que enfrentan los jóvenes y la población Lgbtiq+ en los espacios públicos de Quito, y cómo garantizaría la Alcaldía su protección.

Al respecto, señaló que antes no se construían zonas para la primera infancia, áreas de lactario, espacios para mujeres ni espacios caninos.

"¿Se acuerda del mamotreto de la Shyris? Ese mamotreto alambrado pues ya no está", afirmó.

Asimismo, planteó la construcción de tres nuevos Quitopías en Calderón, en el norte y en el sur; cuatro Casas Somos en Chillogallo, La Argelia, El Inca y La Libertad; y diez polideportivos, uno para cada una de las administraciones zonales.

Muñoz vs. Merino sobre el Cootad

Pabel Muñoz le preguntó a Wilson Merino: ¿La campaña por fin le permitió entender lo lesivas que son las reformas al Cootad?

A lo que Wilson Merino respondió: "exalcalde usted prometió y no cumplió, usted gobernó y falló, usted traicionó la confianza de las familias quiteñas, los ex siempre son tóxicos; quiteños uno nunca, pero nunca vuelve con el ex".

Larrea dice que no pretende reemplazar a la Policía

Carla Larrea señaló que no pretende que la Alcaldía reemplace a la Policía y propone un sistema metropolitano integrado, conectado a cámaras y con una red de alertas tempranas.

Además plantea mejoras en el espacio público, actividades en parques, iluminación y equipamiento.

César Díaz propone cinco estaciones de Seguridad

El candidato aseguró que su propuesta incluye la implementación de cinco estaciones de Seguridad en los ejes estratégicos de Quito. Detalló que existen entre 275 y 300 UPC para fortalecer la estructura interna y externa de Quito, y mejorar la respuesta a lo que pasa en territorio.

Para la instalación de estas estaciones, Díaz aseguró que “disponemos de una tasa de seguridad de 11 millones de dólares, sumados mis cuatro años de administración serán 44 millones de dólares.

Instalar este proyecto nos cuesta 2 millones 600 mil dólares para mejorar la intervención de las instituciones a las incivilidades del espacio público.

EJE 3: INTEGRIDAD Y BUEN USO DE ESPACIO PÚBLICO

Burbano plantea 'ciudadanos fiscalizadores'

Harold Burbano, propuso crear una plataforma digital para que los ciudadanos puedan fiscalizar los contratos municipales, la ejecución del presupuesto y el avance de las obras.

“El Plan 500 trae transparencia y eficiencia. Vamos a generar un visor en el cual vamos a hacer seguimiento constante de la discusión presupuestaria y también del cumplimiento de las obras que se han ofrecido”, aseguró.

El aspirante también cuestionó la administración de Pabel Muñoz y afirmó que el Municipio destina USD 40 millones anuales a consultorías y estudios de proyectos que, según él, no se ejecutan. Además, planteó reconstruir el sistema de prevención de riesgos de Quito para responder a posibles emergencias en la ciudad.

Muñoz propone presupuestos participativos

Pabel Muñoz se refirió a los presupuestos participativos para que sean una contribución para toda la ciudadanía.

El candidato de Alianza Ciudadana planteó que la empresa de obras públicas se encargue de las obras de vialidad, con el fin de liberar los presupuestos participativos para otras infraestructuras, como casas comunales, entre otras obras.

"Si no atacamos esa lesiva reforma del Cootad, Quito podrá avanzar", señaló Muñoz.

Tras la interpelación de Merino , el aspirante a la Alcaldía indicó que seguirán coordinando macrooperativos con la Policía Nacional y aseguró que han logrado una reducción del 47% en la ciudad.

Díaz: más recursos para las Administraciones Zonales

En el segundo eje el candidato César Díaz dijo que fortalecerá los recursos a las Administraciones Zonales “porque tienen que solucionar todos los territorios que tiene la ciudadanía para mejorar su calidad de vida”.

En la interpelación de Harold Burbano sostuvo: “no voy a dejar sin empleo a la gente lo que voy a dejar es sin sueldo a los que no trabajan”.

Normar uso de casas comunales, plantea Larrea

“Cada centavo de los quiteños tiene que ser invertido”. Larrea dice que normará el uso de espacios públicos como casas comunales. Además resalta el eje vial y el tema de infraestructura como prioridad.

Si las administraciones zonales son los representantes del Alcalde en territorio, tú vas a incrementar el presupuesto?, preguntó el candidato César Díaz.

A eso, Larrea respondió que "vamos a tener rendición de cuentas cada tres meses. Vamos a contarle a la gente lo que estamos haciendo y vamos a priorizar el gasto en obras que cambien la calidad de vida de la gente".

Wilson Merino: '¿Por qué Quito volvería con un ex que lo engañó?'

Wilson Merino increpó a Pabel Muñoz, al decirle: "Exalcalde en su gestión el dinero se fue en camiones que no recogen la basura, planillas de agua inflada, bicicletas a precio de oro; usted le falló a Quito, por qué Quito volvería con un ex que lo engañó?"

A eso, Pabel Muñoz respondió: "Quienes no tienen propuestas se dedican a atacar. A diferencia de su oportunismo señor Merino, nosotros vamos a seguir trabajando para fortalecer los niveles de coordinación con la Policía, las FF.AA. que son bastantes buenos en el territorio".

EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO, LOCAL Y OPORTUNIDADES

Burbano ofrece programa que entrega USD 500

Harold Burbano, propuso entregar tres transferencias mensuales de 500 dólares a personas mayores de 30 años, como parte de su programa “Quiteños en Acción”, que busca facilitar su inserción en el mercado laboral.

“Son tres transferencias de 500 dólares mensuales con la condición de que se capaciten y de que tengan experiencia en instituciones públicas y privadas”, explicó Burbano.

Además, aseguró que durante su gestión como ministro la pobreza se redujo del 28% al 21% y las ventas en Quito aumentaron un 17%, cifras que presentó sin precisar los períodos de comparación.

El candidato también planteó transporte público gratuito para los hogares de los tres primeros deciles de ingresos, a los que daría prioridad en el beneficio.

Pabel Muñoz: 'Les pido perdón por llevar a Merino al Municipio'

El alcalde y candidato a la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz , fue interpelado por Merino , quien le señaló que hay más desempleo, que se incrementó el costo de las planillas y que esto generó problemas.

Ante ello, Muñoz sostuvo que Quito es la locomotora del desarrollo nacional y mencionó un paquete de inversión de 6 500 millones de dólares, con más de 3 000 obras.

Indicó que registraron 21 cartas de intención con el sector privado para generar trabajo y que la idea es mover la economía popular y solidaria.

En la segunda interpelación, Merino volvió a señalarle sobre el desempleo. A lo que Pabel Muñoz respondió: "A pesar de sus diferencias con Yunda, quiteños y quiteñas, les pido perdón por llevar a Merino al Municipio de Quito".

"Tres años hemos sido aliados del sector privado", agregó

Finalmente, dijo: 'Esta noche escuchandoon mucha palabrería, pero yo traje soluciones concretas'.

Díaz propone intercambiador desde El Ejido hasta el valle de Los Chillos

Sobre la gran cantidad de funcionarios municipales que existen, Díaz sostuvo que los involucrará en su plan para solucionar los problemas de Quito.

Asimismo mencionó que durante su gestión construirá el tren elevado desde El Labrador hasta Zabala, en Calderón, y desde El Ejido hasta el valle de los Chillos.

También habló de la construcción del túnel Guayasamín, sin especificar si se refiere a uno nuevo o a cambios en el que ya existe. Y planteó la construcción de un intercambiador en la Plaza Argentina.

Diaz dijo también que realizará la extensión del Metro desde Quitumbe hasta Guamaní, y los intercambiadores de Rumiurco, además del redondel de La Atahualpa.

La candidata Carla Larrea lo interpeló y le preguntó cuáles serían las medidas para la reestructuración financiera.

Díaz sostuvo que para las obras estratégicas trabajará con el sector privado, capitales nacionales e internacionales bajo el modelo de concesión. Y para los problemas internos urbanos usará el presupuesto general.

Larrea dice que cuenta con un paquete de obras de USD 2 124 millones

El candidato Muñoz dijo que Larrea que no tiene ninguna medida concreta en sus 100 días para generar trabajo. "¿Cómo lo hará?", le cuestionó.

La candidata de CREO respondió que cuenta con un paquete de obras de 2 124 millones de dólares.

Señala que la obra pública es fundamental para la generación de empleo y buscará ejecutarla a hacer a través de alianzas públicas privadas

Larrea indica que Quito registró 7,2% de desempleo y entre los jóvenes la cifra es del 16%, por lo que propone convenios con las empresas privadas, la academia y el sector productivo para la generación de empleo.

Merino a Burbano: 'Te haces llamar Tor, pero...'

"Wilson, ¿cuando yo sea Alcalde aceptarías ser parte de mi gobierno para construir el futuro que Quito se merece dejando de lado las diferencias políticas? Seamos realistas esta elección está entre dos opciones: la del continuismo y la que yo represento, dijo el candidato Burbano, de ADN, al candidato Merino, de Imparables.

"Te haces llamar Tor, pero no tienes experiencia. Te haces llamar Tor, pero no tienes conocimiento del Municipio. Tte haces llamar Tor, pero le rindes cuentas a un jefe. Quiteños, sabemos que hay que trabajar con el sector privado y generar las condiciones de empleo para que a Quito le vaya bien", dijo Merino.