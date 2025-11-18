ANT anuncia mantenimiento a sistema por 48 horas; ¿qué pasará con los turnos?

La ANT presenta fallas en su sistema para acceder a trámites

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que se realizará un mantenimiento técnico integral del sistema AXIS 4.0 durante las próximas 48 horas tras las fallas reportadas este martes 18 de noviembre del 2025.

Con esta medida se prevén realizar ajustes profundos para fortalecer la estabilidad, seguridad y desempeño de la plataforma nacional. Por ello, durante este tiempo no estará disponible el sistema para la ejecución de trámites.

No obstante, para garantizar una atención adecuada, la ANT dispuso:

La ampliación de horarios una vez concluido el mantenimiento.

una vez concluido el mantenimiento. Que los turnos previamente asignados sean válidos sin necesidad de generar uno nuevo.

previamente asignados sean sin necesidad de generar uno nuevo. La ampliación de la vigencia de las licencias de conducir

"Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reiteramos que se informarán oportunamente los avances y la normalización del servicio a través de los canales oficiales", señaló la agencia a través de un comunicado.

Las fallas en el sistema AXIS 4.0 de la ANT se reportan desde hace varios días. Este martes, en Quito decenas de usuarios se aglomeraron en el edificio matriz para recibir atención.

La mayoría de usuarios por días han intentando obtener licencias de conducir o matrículas. Sin embargo, en las ventanillas el sistema presentaba intermitencias y no han logrado completar los trámites.