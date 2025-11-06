Asesinan al jefe de seguridad informática de la ANT afuera de la matriz de la entidad, en Quito

El crimen ocurrió afuera de la matriz de la Agencia Nacional de Tránsito en la av. Occidental, en Quito.

El jefe de seguridad informática de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue asesinado la tarde de este jueves 6 de noviembre del 2025 en las afueras de la oficina matriz de la entidad, en Quito.

Teleamazonas.com conoció que el funcionario fue víctima de un ataque armado cuando salió a su hora de almuerzo junto a una compañera de trabajo. El crimen ocurrió en un restaurante sobre la av. Occidental, a pocos metros de la oficina matriz de la ANT.

La ANT indicó que no puede dar detalles del caso ya que se encuentra a en investigación. Personal de Policía Nacional y Criminalística acudió al sitio para recabar indicios sobre este caso y realizar el levantamiento del cuerpo.

(Noticia en desarrollo...)