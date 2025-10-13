Arcsa clausura un asadero en Guayaquil por la presencia de roedores y la insalubridad

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró un restaurante de parrilladas en Guayaquil, en el sector de Sauces, por insalubridad. Durante las tareas de inspección se comprobó que tenían un ratón viviendo en un cartón sobre el refrigerador. Eso se mostró en un video publicado en las redes sociales.

En las redes sociales de Arcsa también se evidencia que en la visita también se evidenciaron varios problemas en la conservación de los alimentos, con un inadecuado almacenamiento, así como instalaciones en mal estado.

La visita sorpresa también sirvió para comprobar que los utensilios estaban sucios y en mal estado. Además, los techos y las paredes llenas de grasa, como muestra de descuido en este local.

Como parte de las observaciones que también se hicieron se detalla que los cables de luz estaban expuestos sin ningún cuidado. El local fue clausurado hasta solucionar todos los problemas de insalubridad.