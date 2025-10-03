Ministerio de Salud anuncia que se inició el proceso de compra de medicamentos por emergencia

El Ministerio de Salud Pública inició el proceso de compra de medicamentos.

La compra de medicinas ya no estará a cargo de cada hospital y se realizará desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Esa cartera de Estado anunció este viernes 3 de octubre de 2025 que se inició el proceso de compra por emergencia de medicamentos y dispositivos médicos.

En la fase preparatoria del proceso participan 50 mesas técnicas conformadas por más de 300 servidores públicos, según el MSP.

El MSP no detalló que presupuesto será destinado para esta compra, ni que tipo de medicamentos se comprarán.

"No quiere decir que luego de 60 días los medicamentos van a llegar, sino que la compra va a durar 60 días y, durante esos días, vamos a recibir medicamentos de forma continua", dijo el ministro de Salud, Jimmy Martín, días atrás en una entrevista.

En Ecuador está vigente una declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos para los hospitales públicos, lo que debería agilizar el proceso.

En los últimos meses se han desarrollado operativos de control en los hospitales y fuera de ellos.

De acuerdo con el director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA), Daniel Sánchez, se han retirado más de 4 000 medicamentos y dispositivos médicos irregulares.