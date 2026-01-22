Arcsa clausura tres farmacias de Cuenca por incumplimientos sanitarios e irregularidades

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este jueves 22 de enero del 2026 la clausura tres farmacias en Cuenca tras inspecciones realizadas en sectores urbanos. La clausura se dio debido a incumplimientos legales que ponían en riesgo la salud pública.

De acuerdo al reporte de Arcsa, durante las inspecciones realizadas a los tres establecimiento se identificaron prácticas prohibidas, como la aplicación de inyecciones, comercialización de muestras médicas y, en uno de los locales, la presencia de medicamentos y dispositivos médicos caducados.

En el primer establecimiento, ubicado en el centro, se evidenció desconocimiento de la normativa vigente, a pesar de la responsabilidad que implica su función en el manejo y venta de medicamentos

Arcsa reportó que no contaban con archivo de recetas, desconocían sobre horarios de atención (12 horas) y el cumplimiento de los turnos nocturnos; además, no contaban con control de temperatura para medicamentos que demandan refrigeración, se aplicaban inyecciones, entre otros aspectos.

El segundo caso, uno de los más preocupantes, se registró en un establecimiento ubicado en la Av. de las Américas. Alllí el equipo técnico detectó una funda celeste que en su interior contenía restos de comida y otra funda de color blanco con una gran cantidad de jeringas utilizadas y viales de fármacos.

Al consultar al personal del establecimiento, indicaron que dichos desechos “salen el jueves, con la basura”, incumpliendo no solo lo establecido en la Ley Orgánica de Salud al aplicar tratamiento invasivos en farmacias, sino ignorando completamente las normas de bioseguridad para el desecho de residuos peligrosos.

Finalmente, en el sector del Ex Crea, en la tercera farmacia clausurada se evidenciaron que en ese momento la dependiente del establecimiento se encontraba aplicando un inyección a una persona de la tercera edad.

En este lugar también se evidenciaron medicamentos que requerían cadena de frío sin la debida refrigeración y dispositivos médicos caducados, así como la tenencia de muestras médicas cuya venta está prohibida.

Arcsa activó los procedimientos y ejecutó la clausura temporal de los establecimientos como medida preventiva.