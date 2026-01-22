Estos son los 34 lotes de fórmula infantil que Ecuador retiró del mercado por posible contaminación

34 lotes de la fórmula infantil de la marca Alula Gold Premium se retiraron del mercado tras una alerta sanitaria.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) informó este jueves 22 de enero del 2026 sobre el retiro preventivo y voluntario de 34 lotes específicos de fórmulas infantiles Alula Gold Premium, a escala nacional.

Según el organismo, la medida se ejecuta en coordinación con la empresa Sanulac Nutrición Ecuador S.A. como acción de precaución para proteger la salud de los lactantes en el país.

La decisión se tomó tras una alerta internacional emitida por una asociación profesional de nutrición infantil de Francia, que advirtió sobre la posible presencia de trazas de cereulida, una toxina que, en concentraciones significativas, podría provocar trastornos digestivos.

El Arcsa precisó que el retiro no responde a reportes de afectaciones a la salud en Ecuador y se adopta bajo el principio de precaución sanitaria. La entidad aclaró además que solo los lotes identificados forman parte del retiro y que los demás productos de la marca pueden consumirse con normalidad.

Acciones de control

Según el reporte oficial, la empresa notificó oportunamente a ARCSA y entregó la información técnica correspondiente, incluida la lista de los lotes involucrados. De forma paralela, se realizaron análisis especializados cuyos resultados iniciales fueron conformes; no obstante, se decidió ampliar los estudios sobre el producto reconstituido, lo que motivó el retiro preventivo.

La entidad recomendó a madres, padres y cuidadores:

Verificar el número de lote del producto.

del producto. Si corresponde a uno de los lotes incluidos en el retiro, abstenerse de su consumo y comunicarse con el Servicio al Consumidor: 1800-ALULA3 (1800-258523).

Este es el listado de productos: