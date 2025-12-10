Más de 4 600 dispositivos médicos sin registro sanitario fueron decomisados en Cuenca

Agujas, instrumentos de endodoncia, bisturíes, fórceps y cánulas sin registro sanitario fueron decomisados en un local en Cuenca, Azuay. En ese lugar se hallaron más de 4 600 dispositivos médicos irregulares.

Durante una inspección ejecutada, el martes 9 de diciembre del 2025, técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuraron una comercializadora de dispositivos médicos.

En ese operativo, se incautaron de 4 686 productos como agujas dentales, instrumentos de endodoncia, bisturíes, fórceps pediátricos, cánulas, talladores de amalgama, mandiles de plomo para protección radiológica y otros insumos de uso clínico sin registro sanitario.

El registro sanitario es un requisito técnico-legal, mediante el cual se certifica que un dispositivo médico ha sido evaluado conforme a estándares nacionales e internacionales.

La ausencia de este requisito "impide comprobar procedencia y autenticidad del producto; condiciones de fabricación, almacenamiento y esterilización; composición, materiales y cumplimiento de normas técnicas", señaló Arcsa.

El uso de dispositivos médicos sin registro sanitario "representa un riesgo para la salud pública, pues puede ocasionar infecciones, fallas durante procedimientos, reacciones adversas, lesiones graves, e incluso limitar la capacidad de las autoridades para realizar investigaciones o retiros de productos inseguros", añadió la entidad de control.