Arcsa decomisa más de 1 000 artículos irregulares en distintos locales en Quito

La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) realizó dos operativos de control sanitario en distintos sectores de Quito y retiró del mercado más de 1 200 productos que no cumplían con las leyes.

Las acciones se ejecutaron tras denuncias ciudadanas, detalló la entidad en un comunicado. También participó la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen Tributario (UDAR) de la Policía Nacional.

El primer operativo se desarrolló en el Mercado Iñaquito, donde se inspeccionaron 10 establecimientos. En el lugar se detectaron 828 productos sin notificación sanitaria y con fechas de caducidad vencidas. Entre los artículos decomisados constan caramelos, galletas, maicena, harina, panetones, café, leche evaporada, cervezas y snacks, entre otros.

De forma paralela, en el sector de La Alameda, las autoridades intervinieron un establecimiento tras una denuncia ciudadana. En ese punto se decomisaron 391 cosméticos por falsificación y por no contar con permiso de funcionamiento emitido por la Arcsa como laboratorio de elaboración de cosméticos.

Durante la inspección se identificaron perfumes y materias primas que eran colocados en empaques con nombres de marcas originales, lo que inducía al engaño a los compradores. Ante estas irregularidades, el local fue clausurado.