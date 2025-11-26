Dos centros de faenamiento de pollos en Calderón fueron clausurados por insalubridad

En Calderón, en el norte de Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró dos establecimientos dedicados al faenamiento de pollos. En este operativo se decomisaron 375 pollos en condiciones insalubres.

En el interior de los mataderos se encontraron pollos colocados directamente sobre el suelo, junto a escobas y basura. Además, había utensilios de faenamiento como ollas, cuchillos y balanzas con partes oxidadas.

Incluso, las cocinas tenían superficies de madera, lo que facilitaba la proliferación de bacterias y la contaminación cruzada de los alimentos.

Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, explicó que “se presume que cada gallina y pollo lo vendían entre cuatro y cinco dólares a carnicerías y locales de comida en siete sectores de Pichincha: Calderón, San Camilo, Carapungo, Mitad del Mundo, La Ofelia, Bellavista y hasta Sangolquí”.

Los técnicos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) recordaron que el proceso de faenamiento de aves no solo implica el sacrificio de los animales para el consumo humano, sino también un transporte adecuado, el lavado, la manipulación higiénica y la correcta conservación en frío del producto para evitar riesgos para la salud pública.

En otro operativo, la AMC clausuró un matadero de aves de corral en el barrio Los Cóndores, al sur de la capital. En este lugar, se decomisó 600 libras de carne de pollo que presentaba indicios de haber sido inyectada con agua para aumentar su peso antes de la venta.

Multa a los responsables

De acuerdo con el Código Municipal, las personas responsables de estos camales podrían enfrentar una multa de 9 a 15 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre 4 230 y 7 050 dólares.

En 2024, la AMC clausuró nueve camales clandestinos por incumplir las condiciones de salubridad y funcionamiento.

En lo que va de 2025 ya suman alrededor de 15 establecimientos de este tipo. Por lo tanto, las autoridades municipales ejecutan controles en el Distrito Metropolitano de Quito.