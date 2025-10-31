Así estará el clima durante los cuatro días del feriado de noviembre en Ecuador
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la alerta para el inicio del feriado desde este 1 de noviembre del 2025.
Pronóstico de lluvias para los días del feriado en Ecuador
31 oct 2025 - 10:55
Ecuador se prepara para disfrutar el feriado de noviembre. Este descanso es uno de los más largos del año. El feriado se extenderá del sábado 1 al martes 4 de noviembre de 2025. El pronóstico del tiempo para los cuatro días muestra contrastes marcados entre las regiones.
Según la alerta meteorológica del Inahmi se prevén lluvias en la Costa, Sierra y Amazonía, mientras que la región Insular será la única con condiciones estables. "Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad", detalló el Inamhi sobre el clima en provincias de la Sierra. El pronóstico estará vigente hasta el 3 de noviembre del 2025.
En la Sierra se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas, especialmente en el norte. En la Costa predominarán cielos nublados con lloviznas aisladas, y en la Amazonía se registrarán lluvias moderadas.
¿Cómo estará el clima en Quito?
"Persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en el Distrito Metropolitano de Quito. Se prevé un nivel de afectación alto, con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y acumulación de agua en sectores vulnerables", alertó el Comite de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito.
La sala situacional del COE estará activa para monitorear las zonas más vulnerables.
