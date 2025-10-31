Así estará el clima durante los cuatro días del feriado de noviembre en Ecuador

Ecuador se prepara para disfrutar el feriado de noviembre. Este descanso es uno de los más largos del año. El feriado se extenderá del sábado 1 al martes 4 de noviembre de 2025. El pronóstico del tiempo para los cuatro días muestra contrastes marcados entre las regiones.

Según la alerta meteorológica del Inahmi se prevén lluvias en la Costa, Sierra y Amazonía, mientras que la región Insular será la única con condiciones estables. "Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad", detalló el Inamhi sobre el clima en provincias de la Sierra. El pronóstico estará vigente hasta el 3 de noviembre del 2025.

En la Sierra se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas, especialmente en el norte. En la Costa predominarán cielos nublados con lloviznas aisladas, y en la Amazonía se registrarán lluvias moderadas.

¿Cómo estará el clima en Quito?

"Persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en el Distrito Metropolitano de Quito. Se prevé un nivel de afectación alto, con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y acumulación de agua en sectores vulnerables", alertó el Comite de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito.

La sala situacional del COE estará activa para monitorear las zonas más vulnerables.