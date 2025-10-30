Fuerte lluvia y tormenta eléctrica se registra en Quito la tarde de este jueves 30 de octubre

Una fuerte lluvia se registra en el norte de Quito este jueves 30 de octubre del 2025

Fuertes lluvias, viento y tormenta eléctrica se registran en diferentes sectores de Quito la tarde de este jueves 30 de octubre del 2025.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó, a las 14:30, que en Quito se registran intensas lluvias con tormentas y caída de granizo, principalmente "en la zona centro, sur y de manera dispersa en el norte; se prevé que se disipen paulatinamente en las próximas horas"

Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, informó que, además de las lluvias, se registra de caída de granizo en diferentes puntos de la ciudad.

Según el ECU 911, a través de las cámaras de videovigilancia se observan precipitaciones en diferentes sectores como: El Pinar, El Trébol, La Floresta, Parque El Arbolito, Túneles de San Juan, entre otros.

La central de emergencias informó que se evidencia acumulación de agua en varias arterias viales y carga vehicular pesada en diferentes zonas de la ciudad.

El ECU 911 recomienda a las personas conducir con precaución, encender las luces, disminuir la velocidad y respetar las señales de tránsito.

Recomendaciones ante una tormenta eléctrica

Ante la tormenta eléctrica que se registra en la capital, los Bomberos emitieron cinco recomendaciones de seguridad: