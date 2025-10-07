Así será la atención al público en los bancos durante el feriado extendido del 9 de Octubre

Durante el feriado estarán habilitados los cajeros, corresponsales bancarios y canales digitales de los bancos

Ecuador está próximo a vivir un feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre del 2025.

Inicialmente los días de descanso iban a ser tres, del viernes 10 al domingo 12. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa extendió el feriado a cuatro días. Suspendió la jornada laboral del jueves 9 en los sectores público y privado en todo el país.

Por lo tanto, existe inquietud sobre cómo operarán los servicios bancarios en el país durante los cuatro días de asueto. Según la Asociacion de Bancos del Ecuador (Asobanca), los bancos privados "garantizarán la continuidad de los servicios financieros a nivel nacional"

El jueves 9 y viernes 10 de agosto son días de descanso no recuperables por lo que no se atenderá de forma presencial en las agencias. Sin embargo, durante el feriado, se mantendrán operativos los cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas digitales.

Los cajeros permitirán realizar retiros, consultas, depósitos y otras operaciones básicas. Mientras que los corresponsales no bancarios, que funcionan en tiendas, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios, brindarán el servicio en horarios establecidos por cada local.

A través de los canales digitales también se puede hacer transferencias, pagos de servicios a través de celulares, tablets o computadores.

Además, Asobanca recomienda a los clientes del sistema bancario consultar, a través de los canales oficiales de cada entidad, la disponibilidad de los servicios de atención durante el feriado.