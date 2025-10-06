¿Cuánto le deben pagar en Ecuador si trabaja en el feriado del 9 de octubre del 2025?

Las personas que trabajen en feriado recibirán una compensación con un recargo del 100%

Ecuador se prepara para vivir un feriado largo por los 205 años de Independencia de Guayaquil. Los días de descanso obligatorios son el jueves 9 y viernes 10 de octubre, pero se unirán al sábado 11 y domingo 12.

La suspensión de las actividades es obligatoria, es decir, que la jornada no es recuperable para el sector público o privado, según lo establece el Decreto Ejecutivo 172 emitido por el presidente Daniel Noboa.

Los ciudadanos que trabajen el jueves 9 y viernes 10 de octubre deberán recibir una compensación extra, porque las horas laboradas en los dos días constan como extraordinarias.

Según lo establece el artículo 114 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y en concordancia con el artículo 55 del Código de Trabajo, ese tiempo debe pagarse con un recargo del 100%, es decir, al doble del valor habitual por hora.

Paso a paso para calcular el valor

Para calcular el monto que debe recibir durante un feriado, el Ministerio de Trabajo establece la siguiente fórmula: