Daniel Noboa amplía a cuatro días de feriado en octubre por la Independencia de Guayaquil

El próximo feriado en Ecuador se amplía desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre del 2025

El presidente Daniel Noboa anunció, este jueves 2 de octubre de 2025, la ampliación del feriado nacional del 9 de Octubre, por la Independencia de Guayaquil. Según el Gobierno, el objetivo es impulsar el turismo y dinamizar las economías locales.

El Mandatario resolvió suspender, por única vez, la jornada laboral del jueves 9 de octubre para los sectores público y privado en todo el país.

De esta manera, el feriado en Ecuador se extenderá del jueves 9 al domingo 12 de octubre del 2025, lo que conforma un descanso de cuatro días consecutivos. Inialmente estaba previsto solo tres días de descanso, del viernes 10 al domingo 12 de octubre.

La ampliación del feriado se da en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía tendrán nueve días de feriado

¿El día extra de feriado será recuperable?

La decisión establece que la jornada de trabajo suspendida no será recuperable. Sin embargo, el Gobierno aclaró que durante los días de feriado se garantizará la provisión de servicios básicos y de aquellas actividades que, por su relevancia, deben mantenerse operativas.

La disposición de ampliar el feriado consta en el Decreto Ejecutivo 172. En el documento se menciona que se mantendrán activos servicios de salud, bomberos, terminales terrestres, aéreas, fluviales, bancarios, entre otros.

Según el Ejecutivo, esta medida busca fortalecer la reactivación económica. "Se busca fomentar el turismo interno y dinamizar las economías locales, fortaleciendo la reactivación productiva del pais", dijo el Gobierno, a través de sus redes sociales.

¿Cuántos feriados quedan en Ecuador, en el 2025?

Los feriados que quedan a escala nacional en este año son: