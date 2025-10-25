ATM de Guayaquil suspende trámites por fallas en sistema de la Agencia Nacional de Tránsito

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó este sábado 25 de octubre del 2025 la suspensión de cuatro trámites vehiculares debido a fallas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Los servicios afectados incluyen el bloqueo y desbloqueo de vehículos, el duplicado de matrícula, la emisión de matrícula por primera vez y la expedición del Certificado Único Vehicular. La ATM no especificó la causa exacta de las fallas ni proporcionó una fecha para el restablecimiento de los servicios.

El anuncio ha generado inconvenientes para los conductores que necesitan realizar estos trámites en Guayaquil, una de las ciudades con mayor tráfico vehicular del país. Además, el organismo municipal advirtió que algunos servicios en línea, dependientes de la plataforma de la ANT, podrían presentar intermitencias o estar completamente fuera de servicio.

La ATM también señaló que las multas por infracciones de tránsito generadas durante este período podrían no registrarse de inmediato en el sistema. Los conductores podrán verificar las sanciones una vez que la plataforma de la ANT sea restablecida.

Esta situación podría retrasar la notificación de multas, afectando tanto a los usuarios como a las autoridades en el control del tránsito. La falta de una fecha estimada para la solución del problema ha generado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes dependen de estos trámites para regularizar sus vehículos.

La ATM recomendó a los usuarios mantenerse atentos a futuros comunicados oficiales