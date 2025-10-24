ATM: No hay autorización para caravanas o rodadas de motociclistas por Halloween

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil "no ha otorgado permisos para rodadas de motociclistas", así lo aseguró la institución este viernes 24 de octubre del 2025.

La ATM indicó que en redes sociales circulan convocatorias con una supuesta autorización para la rodada de motociclistas en la ciudad con motivo de las celebraciones de Halloween.

Ante esta información la ATM aclaró que como institución no ha emitido ninguna autorización para este tipo de eventos y por ende la realización de rodadas o caravanas de motociclistas con motivo de Halloween está prohibida.

Además, recuerda que la competencia para autorizar concentraciones o eventos en la vía pública corresponde a la Intendencia General de Policía del Guayas.

Solo de autorizarse esta acción por parte de las autoridades competentes, la ATM brindará el soporte operacional para su ejecución, en cumplimiento del principio de colaboración.

La institución hace un llamado a los conductores de buses urbanos, taxis y tricimotos con placas de alquiler, respetar las normas de tránsito y recordar que está prohibido participar en actividades.

En caso de detectarse su involucramiento la ATM procederá con las sanciones correspondientes y dispondrá el retiro de los permisos de operación de dichas unidades.