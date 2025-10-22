Guayaquil: cierre vial por un siniestro en el paso a desnivel de la avenida Narcisa de Jesús

Este miércoles 22 de octubre del 2025 se registró siniestro de tránsito que provocó cierres viales. Un tráiler se impactó contra las barandas en el paso a desnivel en la avenida Narcisa de Jesús y Francisco de Orellana, en el sentido hacia la vía Perimetral.

El pesado vehículo se estrelló contra las barandas del puente, aproximadamente a las 04:00. El cabezal quedó en medio de la estructura y fue necesario el cierre de la circulación vehicular.

Cuando los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaron al lugar no se encontraba el conductor y el vehículo estaba abandonado. La ATM detalló los cierres viales.

Se restringió la circulación vehicular por la oreja vial de la avenida Narcisa de Jesús que conecta con la avenida Francisco de Orellana. Así como también se cerró el paso por el carril de servicio en la Av. Francisco de Orellana, sentido hacia el sector Mucho Lote 1.

Las vías estarán cerradas mientras se ejecutan los trabajos para retirar el tráiler accidentado. Los agentes de la ATM se encuentran en el lugar gestionando la circulación vehicular y orientando a los conductores.

La ATM ha registrado varios accidentes en los últimos días en las vías del Puerto Principal. El martes 21 de octubre, un camión se accidentó en el paso a desnivel que conecta la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida Joaquín Orrantia, cerca del centro comercial Mall del Sol. El siniestro también causó un cierre vial y congestión.