ATM niega allanamientos en sus oficinas de Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) negó que se hayan llevado a cabo allanamientos este miércoles 15 de julio de 2026 en sus oficinas de Guayaquil.

Durante la mañana agentes de la Policía Nacional y Fiscalía acudieron a las oficinas de la sede principal.

Sin embargo, ninguna de las entidades comunicó que se trate de un operativo por un caso nuevo.

De acuerdo con la ATM, la intervención de las autoridades responde a diligencias prevsitas en el marco de denuncias presentadas e impulsadas por la propia institución.

Dicha intervención tendría la intención de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por un presunto delito de peculado.

Édgar Lupera, gerente general de la ATM indicó que la agencia presentó una denuncia por supuestas irregularidades de exfuncionarios.

No hay detalles del caso que se investiga, pero se conoce que los involucrados ya estarían fuera de la institución.