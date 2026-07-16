¿Cómo ver la imposición de bandas del Miss Universo Ecuador 2026?

Las 27 candidatas al Miss Universo Ecuador 2026 cumplen este jueves 16 de julio una de las primeras actividades oficiales del certamen con la ceremonia de presentación e imposición de bandas.

El evento se desarrollará desde las 17:00 en Ballenita, provincia de Santa Elena.

Se podrá seguir en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Santa Elena.

Santa Elena abre oficialmente el certamen

La ceremonia marca el inicio formal de la competencia nacional. Durante el evento, cada aspirante recibirá la banda que la identificará oficialmente dentro del concurso y realizará su primera aparición pública como candidata.

La organización escogió a Santa Elena como sede de esta edición debido a las festividades que en agosto recuerdan a la Emperatriz Santa Elena, patrona del cantón.

La gala final del certamen está prevista para el 15 de agosto en esa misma provincia.

Las candidatas ya iniciaron la concentración

Las aspirantes llegaron el 15 de julio a Guayaquil procedentes de distintas ciudades del país para iniciar la concentración oficial.

Antes de trasladarse a Ballenita participaron en una jornada de bienvenida junto a la actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía.

La organización difundió imágenes del arribo de las concursantes, quienes viajaron portando las banderas de las provincias que representan y el equipaje con el que afrontarán varias semanas de actividades previas a la elección de la nueva representante ecuatoriana.

La final contará con la presencia de Fátima Bosch

Tras la imposición de bandas, las candidatas cumplirán una agenda de actividades, evaluaciones y presentaciones antes de la gala final del 15 de agosto, que tendrá como invitada especial a la actual Miss Universo, Fátima Bosch.