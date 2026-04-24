Quito: Conductor usó un tubo para agredir a otro en plena vía pública
A inicios de abril un hombre intentó agredir a un padre de familia delante de su hija menor de edad. Estos hechos violentos han generado rechazo.
Dos conductores protagonizaron una pelea en media calle en Quito.
Imagen procesada con IA
Compartir
Fecha de publicación
24 abr 2026 - 17:21
Las peleas entre conductores de Quito no paran. Un nuevo caso fue registrado por cámaras de seguridad en el norte capitalino este jueves 23 de abril de 2026.
En un corto video se observa como un automóvil intercepta a un vehículo tipo SUV en medio de la avenida Eloy Alfaro, alrededor de las 16:00.
El automóvil avanza por la derecha e incluso invade la vereda por la que un hombre camina para cruzar el camino del otro vehículo. El peatón de gorra roja incluso estuvo a punto de ser atropellado.
Enseguida, el conductor del automóvil se baja e increpa al hombre que manejaba el otro vehículo. Rápidamente regresa y abre el baúl de su automotor y saca lo que parece un tubo.
En repetidas ocasiones golpea al otro conductor, hasta que este responde con golpes y se desata una pelea entre ambos, mientras el tránsito se detuvo por minutos.
Este no es el primer caso de violencia entre conductores. Días atrás un hombre intentó agredir a un padre de familia que viajaba en su automóvil con su hija menor de edad.
El incidente causó indignación en redes sociales por la agresividad del conductor a pesar del llanto de la niña al interior del vehículo.
Compartir