Quito: taxista usaba el celular al volante y fue sancionado en plena vía

Un taxista fue sorprendido utilizando su celular mientras conducía en Quito, una acción que terminó en sanción por parte de un agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El hecho fue difundido en redes sociales como parte de una campaña de concienciación.

Intervención en plena vía

En el video compartido por la AMT, se observa cómo los agentes detienen al conductor tras detectar que manipulaba su teléfono mientras manejaba. La autoridad actuó de forma inmediata, recordándole la normativa vigente y procediendo con la citación correspondiente.

Este tipo de controles forman parte de operativos constantes para reducir conductas de riesgo en las calles de la ciudad.

#AMTEnAcción | Un taxista utilizaba el celular mientras conducía 🚕📱



Nuestros Agentes de Tránsito intervinieron de manera oportuna, le recordaron la normativa vigente y procedieron con la respectiva citación.



Una pequeña distracción puede terminar en una tragedia.

Al… pic.twitter.com/PJK6RD2wPK — AMTQuito (@AMT_Quito) April 22, 2026

Una distracción que puede ser fatal

Desde la entidad se insiste en un mensaje claro: usar el celular al volante pone en riesgo la vida de todos. Incluso una distracción de segundos puede provocar un siniestro de tránsito con consecuencias graves.

Las autoridades recalcan la importancia de conducir con responsabilidad y evitar cualquier acción que desvíe la atención del camino.