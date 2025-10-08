Banco Central presentó una moneda conmemorativa por la Independencia de Guayaquil

El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó oficialmente una moneda conmemorativa por los 205 años de la Independencia de Guayaquil, que se celebra cada 9 de octubre.

La pieza fue acuñada como parte de las actividades culturales que recuerdan la gesta histórica de 1820 y busca resaltar el valor patrimonial de la ciudad en la historia del país.

La moneda, que no circulará como medio de pago corriente sino como objeto conmemorativo y de colección, fue diseñada con detalles alusivos a la gesta libertaria.

En su anverso lleva grabada la leyenda “Independencia de Guayaquil” junto a la fecha de conmemoración y en el centro una imagen de la estatua a los próceres del 9 de Octubre.

Mientras que el reverso grabado el Escudo de Armas del Ecuador y la denominación de un sucre, que fue la moneda nacional por más de un siglo.

El BCE explicó que la edición tiene un tiraje de 1 500 ejemplares y estará disponible para la ciudadanía a través de sus ventanillas en Quito, Guayaquil y Cuenca, a un costo de 60 dólares.

El diseño estuvo a cargo del Museo de la Moneda del Banco Central con el apoyo de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de España.