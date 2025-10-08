Quito refuerza controles de tránsito por el feriado de la Independencia de Guayaquil

La AMT ejecutará controles en diferentes puntos de la ciudad durante los cuatro días de feriado.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir incidentes durante el próximo feriado por la Independencia de Guayaquil, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activará un operativo especial a partir del jueves 9 de octubre en toda la capital.

El plan se organiza en cinco ejes de control que incluyen verificaciones en vías principales, terminales terrestres y espacios de alta concurrencia. Controles en puntos estratégicos

La AMT desplegará agentes en sectores de alta circulación vehicular como Panamericana Norte y García Moreno, avenida Maldonado y Patricio Barberis, y la avenida Simón Bolívar (sector El Troje). En estos sitios se revisarán documentos, rutas, frecuencias y se ejecutarán operativos contra el transporte informal. Pacificación vial en las avenidas

Para reducir los índices de siniestralidad, se realizarán operativos de pacificación vial en arterias clave como Mariscal Sucre, Maldonado, Simón Bolívar, 10 de Agosto, Naciones Unidas y Eloy Alfaro, entre otras.

Controles en terminales terrestres

En las cinco terminales de la ciudad —Carcelén, Quitumbe, La Ofelia, Río Coca y La Marín— se efectuarán inspecciones visuales a las unidades de transporte público, con el fin de garantizar que los buses operen en condiciones seguras antes de cada viaje. Balnearios y centros comerciales bajo control

Los agentes también supervisarán el respeto a las normas de tránsito en mercados, balnearios y centros comerciales, poniendo énfasis en el estacionamiento regulado y la seguridad de los peatones.

Eventos con cierres viales

Durante el feriado se desarrollarán cuatro eventos masivos, dos de ellos con cierres de vías. Entre ellos destaca el Desfile de la Confraternidad, previsto para el sábado 11 de octubre en la parroquia de Pintag desde las 08:00.

Las calles Antisana, Riofrío, Arcentales, la vía Pintag y la Rumiñahui, entre otras, permanecerán cerradas de forma parcial durante el evento.

Con este operativo, la AMT busca reducir riesgos y garantizar que tanto quienes viajen como quienes permanezcan en Quito disfruten del feriado con mayor seguridad vial.