El Gobierno adelanta la Sesión Solemne por las fiestas de Independencia de Guayaquil

Los eventos por las fiestas de Guayaquil se realizan desde este miércoles 8 de octubre del 2025.

El Gobierno Nacional preparó su propia celebración en Guayaquil. Está previsto que se conmemore este miércoles 8 de octubre los 205 años de independencia de Guayaquil con una sesión solemne y un festival juvenil. Ambos eventos se adelantan a la fecha central del 9 de octubre y para distanciarse de los eventos programados por el Municipio porteño.

De acuerdo al plan de la Gobernación del Guayas se tiene previsto que la Sesión Solemne y Ceremonia de Condecoraciones organizada se realizará en el auditorio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), en la avenida del Bombero.

El acto será presidido por el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, y reunirá a autoridades políticas, sociales y empresariales de la provincia. Habrá otro evento donde también se espera la participación del presidente Daniel Noboa.

Desde las 16:00 se tiene previsto que el Primer Mandatario participe en el Festival por la Independencia de Guayaquil y en un acto de bienvenida a los inscritos en el programa Jóvenes en Acción, en la explanada del Centro Cívico.

Este jueves 9 de octubre también se realizará la entrega de una ofrenda floral, que será entregada por el gobernador del Guayas, a las 07:00, en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil. La Prefectura y el Municipio también tendrán su propia agenda.