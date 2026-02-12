Bomberos de cantones apoyan para sofocar incendio en edificio multicomercio de Guayaquil

Por segundo día consecutivo los bomberos trabajan en el combate del fuego en el edificio multicomercio, en Guayaquil, este jueves 12 de febrero de 2026.

Bomberos de otros cantonescomo Balzar, Daule, Samborondón, Yaguachi y Milagro apoyan a sus pares del Puerto Principal para sofocar las llamas que ocasionaron el colpaso parcial del edificio en la víspera.

Moradores de la zona, comerciantes y animales fueron evacudos, mientras se trabaja en apagar el incendio que se inició la madrugada del miércoles 11 de febrero.

La temperatura por este siniestro alcanzó los 700 grados y ocasionó el colapso parcial de dos de las torres, la tarde del miércoles.

Este jueves más de 400 bomberos permancen en el sitio para apagar el incendio. El tránsito fue cerrado y la zona permanece aislada.

Una tercera estructura corre riesgo de colapsar por las llamas, según detalló Fernando Cornejo, presidente de Segura EP.

Este edificio multicomercio está compuesto por cinco torres y amplios espacios de parqueaderos. La infraestructura está en riesgo de colpasar, por lo que la zona de influencia fue ampliada de 100 a 200 metros.

No se han registrado daños en otros inmuebles alrededor del edificio multicomercio. De acuerdo con Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, indicó que la estructura ya no es útil y debe ser derrocada.

Colegios y calles cerradas

Alrededor de un centenar de familias han sido evacuadas de la zona del incendio y la zona de influencia fue ampliada por el riesgo del colapso de una estructura del multicomercio.

Tres colegios ubicados sobre las calles Eloy Alfaro y Calicuchima suspendieron sus actividades por el incendio. Son: La Providencia, Unidad Educativa 9 de Octubre y Colegio César Borja Lavayén.

Además, se han aplicado siete cierres viales mientras los equipos de bomberos permanecen atendiendo la emergencia. Estos son: