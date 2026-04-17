Ciudad de México: desde viajar en metro hasta cultivar la tierra en Xochimilco

La aventura rumbo al Mundial 2026 arrancó la noche de este jueves 16 de abril del 2026 con Destino Mundial. La primera ciudad que el actor y presentador Christian Norris descubrió fue Ciudad de México, que cuenta con una población de 21’436,911 habitantes.

Un viaje inmersivo en la cultura, gastronomía, historia, pero sobre todo en las distintas formas de vivir el fútbol. Norris recorrió desde el metro de CDMX hasta los cultivos de tierra en Xochimilco. Su misión fue encontrar la camiseta de Ecuador en algún lugar de la ciudad.

Se movilizó en el Metro de Ciudad de México, que fue inaugurado en 1969, registra 3.5 millones de usuarios diarios. Cuenta con 12 líneas en toda la ciudada. El costo del pasaje son 5 pesos, que equivale a 0.28 centavos, aproximadamente.

Una caminata por av. Juárez lo condujo hasta El Zócalo, una de las plazas más importantes del mundo y uno de los puntos más importantes de CDMX. Al ver todo lo que este lugar encierra, Chirstian dice: “es como si los mexicanos se sienten identificados con la grandeza”. En su camino pasó por el Parque Alameda, considerado el más antiguo de toda Latinoamérica. Y el Palacio de Bellas Artes, que alberga murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Ximena Aparicio fue la primera mexicana con la que Norris habló de la pasión futbolera y fue la primera también en firmar la bandera tricolor que acompañará a Christian en toda la aventura de Destino Mundial.

Una visita al Mercado de Tepito, uno de los más grandes de latinoamerícana con más de 12 mil puestos de trabajo, no se podía perder y menos porque en este lugar encontró la camiseta ecuatoriana.

Tras vivir esta emoción, Christian avanzó al Mercado de Huipulco, el lugar ideal para el antes y el después de ver un partido en el Estadio Azteca, por todo el tiempo de comida que ofrece. El escenario deportivo se ubica a 700 metros de este lugar y se encuentra en remodelación desde el 2024.

El segundo mexicano que firmó la bandera de Ecuador fue Raúl 'La Zorrita' Pérez, narrador y periodista deportivo quien vivirá en su país la tercera Copa del Mundo. Él recuerda todos los detalles del Mundial de México 70.

El día termina en La Roma, el epicentro de la vida noctura en CDMX junto a Jorge Nehmen, producto musical guayaquileño, y Quetzali, conductora de Televisión mexicana, quienes muestran a Christian los sitios ideales para comer y 'farrear'.

Finalmente, la aventura de Destino Mundial termina en Xochimilco, a 24.1 kilómetros del centro de la ciudad. Un lugar perfecto para ver el amanecer y que además de identificarse por el mariachi y las trajineras, también se destaca por el sistema de cultivo de sus tierras.

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